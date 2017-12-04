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    ООН: убийство экс-президента Йемена чрезвычайно осложняет политическую ситуацию в стране

    Это, безусловно, чрезвычайно осложняет и без того трудную политическую ситуацию

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Гибель экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха чрезвычайно осложняет и без того тяжелую политическую ситуацию в стране.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя информацию об убийстве бывшего главы государства мятежниками-хуситами.

    "Это, безусловно, чрезвычайно осложняет и без того трудную политическую ситуацию", - сказал Дюжаррик.

    По его словам, ООН не может самостоятельно подтвердить информацию о гибели экс-президента, однако в курсе сообщений СМИ на этот счет и заявления Всеобщего народного конгресса, партии, которую возглавлял Салех.

    Как сообщил Дюжаррик, в ООН крайне обеспокоены ситуацией в столице Йемена Сане, которая является "зоной активных боевых действий". Он подчеркнул, что ООН не может подтвердить безопасность своего персонала, размещенного в городе.

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