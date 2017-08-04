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    ООН сообщила об убийстве 250 человек в ходе этнических чисток в Демократическом Конго

    Это число включает 62 ребенка, из которых 30 были младше восьми лет© Pravda.tvob.ru

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Около 250 человек, в том числе 30 детей младше восьми лет, были убиты в центральной части Демократической Республики Конго (ДРК) в результате целенаправленных нападений, к которым были причастны силы безопасности и местные власти.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

    Согласно подготовленному им докладу, информация, собранная в ДРК следователями ООН, говорит о том, что "некоторые из нарушений и надругательств, совершенных в Касаи, могут считаться преступлениями в соответствии с международным правом".

    "Команда ООН подтвердила, что с 12 марта по 19 июня 251 человек стал жертвой внесудебных и целенаправленных убийств. Это число включает 62 ребенка, из которых 30 были младше восьми лет. Опрошенные [следователями] люди отметили, что местные силы безопасности и другие официальные лица активно подстрекали, провоцировали и периодически координировали нападения, осуществленные на этнической почве. Миссия ООН обнаружила по меньшей мере 80 массовых захоронений в Касаи", - сообщили в УВКПЧ.

    По его данным, одна из самых зверских расправ произошла в деревне Синк, где были заживо сожжены около 90 человек, скрывавшихся от насилия в местной больнице.

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