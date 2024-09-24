ООН сообщила о гибели 86 палестинцев при ударах Израиля по школам в сентябре

Израиль в сентябре по меньшей мере 10 раз наносил удары по школам в секторе Газа, в результате которых погибли 86 человек.

Израиль в сентябре по меньшей мере 10 раз наносил удары по школам в секторе Газа, в результате которых погибли 86 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе отделения Управления верховного комиссара ООН по правам человека по Палестине.

"Только в сентябре были нанесены удары по 10 школам, в результате которых сообщалось о гибели 86 человек", - говорится в документе.

Согласно данным международной организации, за последние трое суток Израиль нанес удары по меньшей мере по трем школам - двум в городе Газа и одной в лагере для беженцев Нусейрат. В этих атаках погибли 32 человека, в том числе 16 детей.