ООН: Санкции против талибов не должны усугублять гуманитарную ситуацию

Любые санкции не должны усугублять гуманитарную ситуацию.
Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию с призывами некоторых стран ввести новые санкции против талибов.
"Мы всегда заявляли, что какие бы санкции не вводились, – санкции - это очень важный инструмент в арсенале Совета Безопасности – какие бы санкции не вводились, они не должны усугублять гуманитарную ситуацию. Это последовательная позиция генерального секретаря", - сказал Дюжаррик.