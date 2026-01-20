Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    ООН: Рост объема мировой торговли может замедлиться до 2,2%

    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 19:08
    ООН: Рост объема мировой торговли может замедлиться до 2,2%

    Рост объема мировой торговли в 2026 году может замедлиться до 2,2% после вступления в полную силу тарифных ограничений.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводятся в докладе ООН "Мировое экономическое положение и перспективы - 2026", презентация которого состоялась на площадке Вольного экономического общества.

    "В 2025 году мировая торговля оставалась устойчивой: ее объем, по оценкам, увеличился на 3,8%, несмотря на усиление неопределенности в области торговой политики и повышение тарифов США. В 2026 году ожидается ослабление динамики: согласно оценкам, рост мировой торговли замедлится до 2,2% после того, как эффект ускорения поставок сойдет на нет, а тарифные ограничения вступят в силу в полной мере", - отмечают авторы доклада.

    Эксперты ООН указывают, что в 2025 году рост поддерживался активной торговлей товарами, стимулируемой ускорением поставок в преддверии введения новых тарифов, а также продолжающимся динамичным расширением торговли услугами, прежде всего в сфере туризма, цифровых и профессиональных услуг.

    "Хотя тарифы и другие протекционистские меры дестабилизируют международную торговую среду и усиливают неопределенность, глобальная интеграция остается глубокой; торговля товарами и услугами по-прежнему составляет более 50% мирового ВВП", - указали в ООН.

    Согласно докладу, на фоне краткосрочной волатильности облик мировой торговли меняют структурные сдвиги. Компании диверсифицируют цепочки поставок, переносят производство, расширяют торговые связи по линии "Юг - Юг", а стремительная цифровизация и технологические инновации способствуют росту доли услуг, предоставляемых с использованием цифровых технологий.

    В целом такие изменения авторы доклада связывают с постепенной трансформацией мировой торговли.

    "Речь идет не только о фрагментации. На перспективы по-прежнему влияют разнонаправленные факторы: ситуация может ухудшиться из-за возобновления напряженности в торговле, но положение дел может и улучшиться благодаря ослаблению торговых трений и усилению инициатив по региональной интеграции, которые могут укрепить торговые и инвестиционные потоки", - добавили в ООН.

    ООН мировая торговля доклад

    Последние новости

    19:50

    Ильхам Алиев: Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией является уникальным случаем

    Внешняя политика
    19:44

    Ильхам Алиев: Азербайджан и Армения закрыли страницу войны

    Внешняя политика
    19:41

    Вучич: Президент Ильхам Алиев - мой друг

    Внешняя политика
    19:30

    Каллас: Суверенитет Гренландии не является предметом торга

    Другие
    19:28

    Ваагн Хачатурян: Надеюсь, товары из Азербайджана будут напрямую поступать в Армению

    Другие
    19:26

    Ильхам Алиев: Вашингтонское соглашение положило конец тридцатилетнему периоду войны и кровопролития

    Другие
    19:25

    Президент: Подписанные между Баку и Ереваном документы трансформируются в практические результаты

    Другие
    19:18

    Макрон: Европа не должна никому уступать возможность вести диалог с РФ

    Другие страны
    19:08

    ООН: Рост объема мировой торговли может замедлиться до 2,2%

    Другие страны
    Лента новостей