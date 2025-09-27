Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    ООН: Проведение выборов в Ливии станет возможным в течение 12-18 месяцев

    Другие страны
    • 27 сентября, 2025
    • 15:19
    ООН: Проведение выборов в Ливии станет возможным в течение 12-18 месяцев

    Провести общенациональные выборы в Ливии будет возможно в течение 12-18 месяцев при реализации дорожной карты ООН по решению ливийского кризиса.

    Как передает Report, об этом заявила спецпредставитель генсека ООН по Ливии, глава Миссии ООН по поддержке в этой стране (МООНПЛ) Ханна Тетте в интервью ТАСС.

    "Не сегодня, но если нам удастся успешно реализовать дорожную карту, то, как я уже говорила на брифинге в Совете Безопасности 21 августа, это станет возможным в течение 12-18 месяцев", - сказала она.

    Тетте подчеркнула, что считает важным стремиться к этому, потому что "общенациональные выборы помогут сформировать единое правительство, обладающее легитимностью".

    "А это крайне важно для того, чтобы это правительство смогло выступать как сильный политический фактор - как в плане перестройки институтов страны внутри, так и на международной арене", - добавила она.

    После свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала Ливийская национальная армия.

    Муаммар Каддафи Ливия общенациональные выборы ООН

    Последние новости

    16:48

    В Новгородской области РФ самолет врезался в опору системы видеонаблюдения

    В регионе
    16:48

    Сенатор Чили: Цель визита в Баку - укрепление двусторонних отношений

    Внешняя политика
    16:43
    Фото

    III Игры СНГ: Азербайджанская теннисистка вышла в финал

    Индивидуальные
    16:31

    Главы МИД Армении и Кубы обсудили вашингтонские договоренности

    В регионе
    16:26

    Азербайджан подтвердил поддержку мирного урегулирования конфликта в Кашмире

    Внешняя политика
    16:26
    Фото

    В Марокко почтили память шехидов Отечественной войны

    Внешняя политика
    16:18

    Германия рассчитывает до конца года договориться с Сирией о депортации нелегалов

    Другие страны
    16:13

    Азербайджан поднял вопрос о 4000 пропавших без вести на 80-й сессии ГА ООН

    Внешняя политика
    16:11
    Фото

    В северо-западных районах почтили память шехидов

    Внутренняя политика
    Лента новостей