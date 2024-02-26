ООН продолжит помогать палестинскому населению

ООН готова и дальше помогать населению Палестины преодолевать гуманитарные, политические и финансовые проблемы.

ООН готова и дальше помогать населению Палестины преодолевать гуманитарные, политические и финансовые проблемы.

Как передает Report , об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик после того, как президент Палестины Махмуд Аббас принял отставку правительства, возглавляемого Мухаммедом Штайе.

"Генеральный секретарь Антониу Гутерриш принял к сведению сегодняшнее заявление премьер-министра Палестины Мухаммеда Штайе о том, что он подал президенту Аббасу прошение об отставке своего правительства. ООН готова и дальше поддерживать усилия, направленные на преодоление гуманитарных, политических и финансовых проблем, а также вызовов в сфере безопасности, с которыми сталкиваются жители Палестины", - сказал он.

Дюжаррик отметил, что "сильное палестинское правительство, способное управлять всей оккупированной палестинской территорией, крайне важно на пути к созданию полностью независимого, демократического, суверенного и жизнеспособного палестинского государства".