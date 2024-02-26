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ООН продолжит помогать палестинскому населению

ООН продолжит помогать палестинскому населению ООН готова и дальше помогать населению Палестины преодолевать гуманитарные, политические и финансовые проблемы.
Другие страны
26 февраля 2024 г. 22:36
ООН продолжит помогать палестинскому населению

ООН готова и дальше помогать населению Палестины преодолевать гуманитарные, политические и финансовые проблемы.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик после того, как президент Палестины Махмуд Аббас принял отставку правительства, возглавляемого Мухаммедом Штайе.

"Генеральный секретарь Антониу Гутерриш принял к сведению сегодняшнее заявление премьер-министра Палестины Мухаммеда Штайе о том, что он подал президенту Аббасу прошение об отставке своего правительства. ООН готова и дальше поддерживать усилия, направленные на преодоление гуманитарных, политических и финансовых проблем, а также вызовов в сфере безопасности, с которыми сталкиваются жители Палестины", - сказал он.

Дюжаррик отметил, что "сильное палестинское правительство, способное управлять всей оккупированной палестинской территорией, крайне важно на пути к созданию полностью независимого, демократического, суверенного и жизнеспособного палестинского государства".

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