ООН призывает военных в Судане прекратить аресты политиков

ООН осуждает арест трех суданских политиков в четверг и призывает взявших власть военных прекратить подобные действия.

ООН осуждает арест трех суданских политиков в четверг и призывает взявших власть военных прекратить подобные действия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

В четверг в Хартуме были задержаны трое представителей руководства коалиции "Силы за свободу и перемены", которая выступает против взявших власть военных. Их арестовали вблизи штаб-квартиры миссии ООН в Хартуме, уточнил Хак.

"ООН призывает военное руководство страны прекратить аресты политических деятелей и нарушения прав человека. Миссия ООН в Судане призывает к немедленному освобождению всех лиц, задержанных 25 октября и позднее", - указал Хак.