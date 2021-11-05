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ООН призывает военных в Судане прекратить аресты политиков

ООН призывает военных в Судане прекратить аресты политиков ООН осуждает арест трех суданских политиков в четверг и призывает взявших власть военных прекратить подобные действия.
Другие страны
5 ноября 2021 г. 21:34
ООН призывает военных в Судане прекратить аресты политиков

ООН осуждает арест трех суданских политиков в четверг и призывает взявших власть военных прекратить подобные действия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

В четверг в Хартуме были задержаны трое представителей руководства коалиции "Силы за свободу и перемены", которая выступает против взявших власть военных. Их арестовали вблизи штаб-квартиры миссии ООН в Хартуме, уточнил Хак.

"ООН призывает военное руководство страны прекратить аресты политических деятелей и нарушения прав человека. Миссия ООН в Судане призывает к немедленному освобождению всех лиц, задержанных 25 октября и позднее", - указал Хак.

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