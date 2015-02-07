ООН призывает йеменских повстанцев к переговорам

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Совет безопасности ООН грозит принять меры в случае, если йеменские повстанцы-хуситы откажутся сесть за стол переговоров.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что международного вмешательства в ситуацию требуют арабские страны, обеспокоенные тем, что повстанцы захватили столицу Йемена Сану.

Контроль над Саной перешел к хуситам еще в сентябре, однако лишь к январю им удалось добиться отставки президента Абдраббы Мансура Хади. Глава государства отказался исполнять свои обязанности под давлением повстанцев, которые захватили президентский дворец и несколько других административных зданий. После отставки он был помещен под домашний арест вместе с членами правительства.

Повстанцы также объявили о роспуске парламента и созыве совета из пяти человек, который будет исполнять обязанности президента в переходный период.

"[Наша цель] вывести страну из вакуума, образовавшегося после внезапной и необоснованной отставки президента республики и ее правительства", - заявил представитель мятежной группы Джамаль ас-Савди.

Вместе с тем, другие политические группы Йемена называют произошедшее государственным переворотом и высказывают опасение, что переход власти к повстанцам лишь гарантирует новый конфликт в стране. В нескольких городах, включая Сану, уже прошли протесты граждан против новых властей.