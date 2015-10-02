ООН приостановила гуманитарную операцию в Сирии из-за военных действий

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Организация объединенных наций (ООН) временно остановила гуманитарную операцию в Сирии из-за военных действий, сообщил посланник ООН в Сирии Стефан ди Мистура, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Организация планировала помочь с эвакуацией раненых из города Забадани на юго-западе Сирии, который в настоящее время окружен проправительственными военными, а также из двух населенных пунктов в провинции Идлиб, подконтрольных оппозиции. В реализации этого плана должны были принять участие США, договоренность поддержали Иран и Турция.

"ООН призывает все заинтересованные стороны выполнять их обязанности по защите гражданских лиц и достичь необходимых договоренностей в целях осуществления этого соглашения [об эвакуации населения] как можно скорее", - заявил ди Мистура.

Прямых упоминаний о том, что причиной приостановки гуманитарной операции в Сирии могут быть военные действия, которые третьи сутки ведет Россия, в заявлении не было.

Российские ВВС начали наносить удары на территории Сирии 30 сентября. После этого отдельные правозащитники обвинили Россию в бомбардировке позиций "Свободной сирийской армии", оппозиционной режиму президента САР Башара Асада. Россия все обвинения отвергает и утверждает, что удары наносятся по боевикам "Исламского государства" и другим группировкам, признанным в России террористическими. США также наносит удары по "Исламскому государству".