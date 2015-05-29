​ООН приняла резолюцию о защите культурных ценностей

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Делегаты Генеральной Ассамблеи ООН заявили, что потрясены уничтожением и разграблением организацией «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) культурного наследия Ирака, являющегося колыбелью месопотамской цивилизации.

Как передает Report со ссылкой на Центр Новостей ООН, в единогласно принятой резолюции они призвали прекратить подобные злодеяния и призвали все государства пресекать незаконную торговлю культурными ценностями, подпитывающую террористическую деятельность.

«Генеральная Ассамблея ООН осуждает варварские акты уничтожения и разграбления культурного наследия Ирака, совершаемые организацией ИГИЛ, и выражает сожаление в связи с участившимися случаями преднамеренных нападений и угроз в отношении культурного наследия стран, страдающих от вооруженных конфликтов…», - говорится в единогласно принятой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о спасении культурного наследия Ирака.

Делегаты Генеральной Ассамблеи выразили возмущение тем, что нападения на объекты культурного наследия используются в качестве тактики ведения войны, с тем, чтобы сеять страх и ненависть, разжигать конфликты и насаждать экстремистские идеологии, проповедующие насилие. Они призвали немедленно прекратить бессмысленное уничтожение памятников культуры.

В резолюции говорится о необходимости привлекать к ответственности лиц, виновных в совершении преднамеренных нападений на объекты культурного наследия. Документ призывает все государства установить контроль за теми, кто участвует в торговле культурными ценностями, включая аукционные дома, торговцев произведениями искусства и коллекционеров, а также музейных работников, и требовать от них документации о происхождении предметов, а также экспортные сертификаты, касающиеся любого ввоза, вывоза или выставления на продажу культурных ценностей.

Выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке, Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова напомнила об угрозе разрушения руин древнего города Пальмира, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пальмира представляет собой уникальный памятник I века н. э. Этот шедевр архитектуры и образец римского градостроительства, известный своей главной улицей с колоннадой и храмом Бэла, является одним из важнейших культурно-исторических памятников во всем регионе.

Ирина Бокова также выразила обеспокоенность разрушением древнего города Нимруд в Ираке, который был основан более 3300 лет назад. В прошлом он был столицей Ассирийской империи. Фрески, дворцы и произведения искусства этого города воспеты в литературе и священных текстах во всем мире. В марте этого года вооруженные экстремистские группировки уничтожили археологический комплекс, применив военную технику.

Глава ЮНЕСКО подчеркнула, что культурное наследие Ирака является неотделимой и неотъемлемой частью его национальной самобытности и достоянием всего международного сообщества. Она призвала объединить усилия для спасения культурного наследия человечества и добиться прекращения его варварского уничтожения и незаконного оборота.

В принятой сегодня резолюции делегаты Генеральной Ассамблеи ООН выразили озабоченность по поводу того, что ИГИЛ и другие лица, группы, предприятия и организации, связанные с «Аль-Каидой», получают доходы от прямого или косвенного участия в разграблении и незаконном обороте культурных ценностей Ирака, которые используются для финансирования вербовки новых бойцов и совершения террористических нападений.