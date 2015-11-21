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    ​ООН приняла резолюцию Франции по координации борьбы с ИГИЛ

    В резолюции указана необходимость решительно «бороться всеми средствами с этой беспрецедентной угрозой»

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН принял подготовленную Францией резолюцию по координации борьбы с «Исламским государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ) в Сирии и Ираке и другими террористическими группировками и увеличению усилий для предотвращения новых террористических атак.

    Как передает Report, об этом сообщает  Associated Press.

    «ИГИЛ представляет собой глобальную и беспрецедентную угрозу для международного мира и безопасности», — отмечается в документе.

    В резолюции указана необходимость решительно «бороться всеми средствами с этой беспрецедентной угрозой».

    Подчеркивается, что это 14-ая по счету резолюция по вопросам терроризма, одобренная ООН с 1999 года. Reuters отмечает, что документ был единогласно поддержан всеми 15 членами Совета.

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