​ООН приняла резолюцию Франции по координации борьбы с ИГИЛ

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН принял подготовленную Францией резолюцию по координации борьбы с «Исламским государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ) в Сирии и Ираке и другими террористическими группировками и увеличению усилий для предотвращения новых террористических атак.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

«ИГИЛ представляет собой глобальную и беспрецедентную угрозу для международного мира и безопасности», — отмечается в документе.

В резолюции указана необходимость решительно «бороться всеми средствами с этой беспрецедентной угрозой».

Подчеркивается, что это 14-ая по счету резолюция по вопросам терроризма, одобренная ООН с 1999 года. Reuters отмечает, что документ был единогласно поддержан всеми 15 членами Совета.