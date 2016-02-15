ООН подозревает Ким Чен Ына в преступлениях против человечности

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Специальный докладчик ООН по ситуации в КНДР Марзуки Дарусман обратился в Совет по правам человека с просьбой официально уведомить Ким Чен Ына о расследовании предполагаемых преступлений против человечности, фигурантом которого может стать северокорейский лидер.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в докладе, текст которого оказался в распоряжении агентства Рейтерс, спецдокладчик рекомендует направить в Пхеньян официальное сообщение, чтобы "уведомить его (Ким Чен Ына) и других членов руководства, что они могут стать фигурантами расследования и, в случае, если будут признаны виновными, быть привлеченными к ответственности за совершение преступлений против человечности".

В январе спецдокладчик ООН уже заявлял, что руководство КНДР необходимо привлечь к уголовной ответственности из-за ситуации c правами человека в стране.