ООН ожидает до 700 тысяч беженцев в Европе к концу 2015 года

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) предполагает, что к концу 2015 года количество беженцев в Европе составит 700 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении УВКБ ООН, распространенном в четверг.

В агентстве при этом отмечают, что число тех, кто будет искать убежище в Европе в 2016 году, может оказаться даже выше нынешних цифр.

В Международной организации по миграции (МОМ) разделяют оценки УВКБ ООН. Пресс-секретарь МОМ Джоел Миллман заявил, что прирост количества мигрантов еще на 200 тысяч человек вполне возможен до конца года.

"Я согласен с тем, что может быть еще 200 тысяч. По всей видимости, приток из Ливии реально снижается. Уровень притока мигрантов оттуда ниже уровня прошлого года. Но рост продолжится в Турции", - сказал он.





