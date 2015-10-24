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    ​ООН отправила в осаждённые города Сирии просроченное печенье

    Из 650 коробок просроченными оказались 320

    Баку. 24 октйабря. REPORT.AZ/ ООН по ошибке отправила сирийцам, живущим на территории осаждённых городов вблизи Дамаска, просроченное печенье.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, в города Забадани и Мадайя прибыло 650 коробок, 320 из которых были наполнены печеньем, срок годности которого истёк в сентябре.

    В ООН сразу поспешили объяснить ситуацию.

    «Мы можем подтвердить, что это стало результатом несчастной человеческой ошибки в процессе погрузки», — заявил гуманитарный координатор ООН в Сирии Якуб эль Хилло.

    Координатор заверил, что в ООН работают над сложившейся ситуацией.

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