​ООН отправила в осаждённые города Сирии просроченное печенье

Баку. 24 октйабря. REPORT.AZ/ ООН по ошибке отправила сирийцам, живущим на территории осаждённых городов вблизи Дамаска, просроченное печенье.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, в города Забадани и Мадайя прибыло 650 коробок, 320 из которых были наполнены печеньем, срок годности которого истёк в сентябре.

В ООН сразу поспешили объяснить ситуацию.

«Мы можем подтвердить, что это стало результатом несчастной человеческой ошибки в процессе погрузки», — заявил гуманитарный координатор ООН в Сирии Якуб эль Хилло.

Координатор заверил, что в ООН работают над сложившейся ситуацией.