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ООН нужны $144 млн для решения проблемы с заброшенным у берегов Йемена танкером

ООН нужны $144 млн для решения проблемы с заброшенным у берегов Йемена танкером Порядка 144 млн долларов потребуются Организации Объединенных Наций (ООН) для решения проблемы с заброшенным у берегов Йемена нефтяным танкером Safer.
Другие страны
26 апреля 2022 г. 17:14

Порядка 144 млн долларов потребуются Организации Объединенных Наций (ООН) для решения проблемы с заброшенным у берегов Йемена нефтяным танкером Safer.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление координатора ООН по гуманитарным вопросам в Йемене Дэвида Грисли.

"Нам необходимо 144 млн долларов, в том числе 80 млн долларов в срочном порядке для проведения экстренной операции по устранению непосредственной угрозы. Нужно начать перекачку нефти с танкера Safer на безопасное судно этим летом", - приводит телеканал слова Грисли.

Координатор ООН также подчеркнул важность "завершения операции до осени, поскольку интенсивность ветров и течений в начале октября усложнит задачу и повысит вероятность крушения танкера".

Нефтеналивное судно Safer стоит на якоре близ йеменского порта Рас-Иса с 2015 года. По данным правительства Йемена, в его резервуарах содержится 1,14 млн баррелей сырой нефти. Из-за постоянно образующихся ядовитых паров в замкнутом пространстве создаются условия для мощнейшего взрыва, который может прогреметь в любой момент. По оценкам специалистов, в случае взрыва или образования любого разлома в корпусе корабля разлившаяся нефть распространится по всему Красному морю до Суэцкого канала на севере и Ормузского пролива на юге.

ООН неоднократно обращалась к контролирующему данный район йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситы) с просьбой разрешить отправить к танкеру экспертную миссию. Несмотря на то, что в июле 2020 года представители "Ансар Аллах" письменно подтвердили свою готовность разрешить доступ миссии к Safer, на практике ООН не получила всех необходимых документов, обеспечивающих безопасный доступ экспертов к судну.

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