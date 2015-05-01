ООН не может доставить продовольствие в Йемен из-за боев

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Всемирная продовольственная программа ООН сообщает о невозможности доставить пищу нуждающимся в Йемене в связи с перебоями в обеспечении топливом из-за продолжающихся военных действий.

Как утверждают в организации, заготовленных продуктов хватило бы прокормить 1,5 млн. йеменцев в течение месяца, но помощь не попадает к нуждающимся, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

В Международном Красном Кресте говорят, что топлива не хватает на поддержание работы генераторов больницы МКК в Сане.

ООН призывает разблокировать порты Йемена для гуманитарных миссий, однако крупнейшая гавань страны Аден сейчас находится в зоне ожесточенных боев жду повстанцами-хуситами и отрядами самообороны.

Международная коалиция под руководством Саудовской Аравии бомбит позиции повстанцев-хуситов в Йемене уже несколько недель, и за это время в стране обострился дефицит воды, еды и медикаментов.