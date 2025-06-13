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Генсек ООН призвал избежать "смертельно опасного противостояния" на Ближнем Востоке

Генсек ООН призвал избежать "смертельно опасного противостояния" на Ближнем Востоке Необходимо избежать любой ценой смертельно опасного противостояния, которое может выйти из-под контроля после удара Израиля по Ирану.
Другие страны
13 июня 2025 г. 21:09
Генсек ООН призвал избежать смертельно опасного противостояния на Ближнем Востоке

Необходимо избежать любой ценой смертельно опасного противостояния, которое может выйти из-под контроля после удара Израиля по Ирану.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, данный вопрос обсуждался во время телефонного разговора генсека ООН Антониу Гутерриша с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Как заявила заместитель официального представителя генсека Стефани Трембле, разговор произошел на фоне резкой эскалации ситуации в регионе после ударов Израиля.

"Сегодня генеральный секретарь говорил с министром иностранных дел Исламской Республики Иран. Они обсудили ситуацию, вызванную последними событиями", - отметила она.

По словам Трембле, Гутерриш подтвердил позицию, ранее озвученную публично, и подчеркнул необходимость "избежать любой ценой смертельно опасного противостояния, которое может выйти из-под контроля"

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