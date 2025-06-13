Генсек ООН призвал избежать "смертельно опасного противостояния" на Ближнем Востоке

Необходимо избежать любой ценой смертельно опасного противостояния, которое может выйти из-под контроля после удара Израиля по Ирану.

Необходимо избежать любой ценой смертельно опасного противостояния, которое может выйти из-под контроля после удара Израиля по Ирану.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, данный вопрос обсуждался во время телефонного разговора генсека ООН Антониу Гутерриша с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Как заявила заместитель официального представителя генсека Стефани Трембле, разговор произошел на фоне резкой эскалации ситуации в регионе после ударов Израиля.

"Сегодня генеральный секретарь говорил с министром иностранных дел Исламской Республики Иран. Они обсудили ситуацию, вызванную последними событиями", - отметила она.

По словам Трембле, Гутерриш подтвердил позицию, ранее озвученную публично, и подчеркнул необходимость "избежать любой ценой смертельно опасного противостояния, которое может выйти из-под контроля"