О нас

ООН готова расширить гуманитарное присутствие в Украине

ООН готова расширить гуманитарное присутствие в Украине ООН вместе с гуманитарными партнерами готова нарастить свое присутствие в Украине в связи с сообщениями об ухудшении гуманитарной обстановки.
Другие страны
20 июня 2022 г. 22:25
ООН готова расширить гуманитарное присутствие в Украине

ООН вместе с гуманитарными партнерами готова нарастить свое присутствие в Украине в связи с сообщениями об ухудшении гуманитарной обстановки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на брифинге представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Стороны конфликта интенсифицировали военные действия в Донецкой области. В результате гибнут и получают ранения десятки мирных жителей, в том числе в районах, ранее не затронутых боевыми действиями. Аналогичная ситуация сложилась в Луганской области, где обстрелы, авиаудары и бои, по поступающим сообщениям, чрезвычайно усложнили жизнь гражданских лиц в Северодонецке, Лисичанске и других районах, находящихся как под контролем властей (Украины), так и не под контролем властей", - сказал он.

"Стороны конфликта имеют обязательства по защите мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Мы призываем их беречь мирных жителей, которые уже испытывают огромные сложности, и обеспечить возможность получения ими помощи. Мы с нашими гуманитарными партнерами готовы и далее расширять свое присутствие, но стороны тоже должны выполнить свою часть работы", - отметил Дюжаррик.

ООН продолжает активно обсуждать вопрос экспорта зерна с Украины, но речи о договоренности пока не идет, заявил Дюжаррик.

"Дискуссии идут интенсивно. Генеральному секретарю ООН докладывают каждое утро, - сказал он. - Но у нас сейчас нет конкретных объявлений".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке BMT Ukraynada humanitar mövcudluğu genişləndirməyə hazırdır

Самое читаемое

Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
14 июня 2022 г. 15:44
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
16 июня 2022 г. 14:28
Награждена группа работников здравоохранения
Награждена группа работников здравоохранения
16 июня 2022 г. 17:18
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026
17 июня 2022 г. 03:07
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
17 июня 2022 г. 11:09
Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам
Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам
17 июня 2022 г. 13:32
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
18 июня 2022 г. 10:14
Учреждена новая юбилейная медаль в Азербайджане
Учреждена новая юбилейная медаль в Азербайджане
18 июня 2022 г. 16:34
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
19 июня 2022 г. 09:24
При взрыве на северо-западе Кабула погибло не менее четырех человек
При взрыве на северо-западе Кабула погибло не менее четырех человек
19 июня 2022 г. 20:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi