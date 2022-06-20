ООН готова расширить гуманитарное присутствие в Украине

ООН вместе с гуманитарными партнерами готова нарастить свое присутствие в Украине в связи с сообщениями об ухудшении гуманитарной обстановки.

ООН вместе с гуманитарными партнерами готова нарастить свое присутствие в Украине в связи с сообщениями об ухудшении гуманитарной обстановки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на брифинге представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Стороны конфликта интенсифицировали военные действия в Донецкой области. В результате гибнут и получают ранения десятки мирных жителей, в том числе в районах, ранее не затронутых боевыми действиями. Аналогичная ситуация сложилась в Луганской области, где обстрелы, авиаудары и бои, по поступающим сообщениям, чрезвычайно усложнили жизнь гражданских лиц в Северодонецке, Лисичанске и других районах, находящихся как под контролем властей (Украины), так и не под контролем властей", - сказал он.

"Стороны конфликта имеют обязательства по защите мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Мы призываем их беречь мирных жителей, которые уже испытывают огромные сложности, и обеспечить возможность получения ими помощи. Мы с нашими гуманитарными партнерами готовы и далее расширять свое присутствие, но стороны тоже должны выполнить свою часть работы", - отметил Дюжаррик.

ООН продолжает активно обсуждать вопрос экспорта зерна с Украины, но речи о договоренности пока не идет, заявил Дюжаррик.

"Дискуссии идут интенсивно. Генеральному секретарю ООН докладывают каждое утро, - сказал он. - Но у нас сейчас нет конкретных объявлений".