ООН: Государства должны сделать все возможное для снижения напряженности

"Мы всегда поддерживаем диалог, особенно в период нарастания напряженности. Генеральный секретарь ООН считает, что все страны должны сделать все возможное, чтобы снизить напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Россией".

"Мы всегда поддерживаем диалог, особенно в период нарастания напряженности. Генеральный секретарь ООН считает, что все страны должны сделать все возможное, чтобы снизить напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Россией".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции, посвященной американо-российским отношениям.

Пресс-секретарь сообщил, что Антониу Гутерреш высоко оценил встречу госсекретаря США Энтони Блинке со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Он выразил надежду, что встреча даст положительные результаты.