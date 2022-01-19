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ООН: Государства должны сделать все возможное для снижения напряженности

ООН: Государства должны сделать все возможное для снижения напряженности "Мы всегда поддерживаем диалог, особенно в период нарастания напряженности. Генеральный секретарь ООН считает, что все страны должны сделать все возможное, чтобы снизить напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Россией".
Другие страны
19 января 2022 г. 06:13
ООН: Государства должны сделать все возможное для снижения напряженности

"Мы всегда поддерживаем диалог, особенно в период нарастания напряженности. Генеральный секретарь ООН считает, что все страны должны сделать все возможное, чтобы снизить напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Россией".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции, посвященной американо-российским отношениям.

Пресс-секретарь сообщил, что Антониу Гутерреш высоко оценил встречу госсекретаря США Энтони Блинке со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Он выразил надежду, что встреча даст положительные результаты.

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