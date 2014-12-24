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    ​Первый в истории договор ООН о продаже оружия вступил в силу

    Международный договор сможет предотвратить попадание оружия в руки преступников и нарушителей прав человека

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня вступает в силу международный договор, регламентирующий торговлю оружием.

    Как передает Report, его одобрили в 2013 году на Генассамблее ООН 130 стран мира.

    Сторонники принятия договора уверены в том, что теперь продажа оружия станет более прозрачной и сможет предотвратить поставки оружия преступникам.

    Договор был подписан представителями 130 стран, но на данный момент документ ратифицировали только 62 страны.

    Противниками принятия договора выступили три страны: Сирия, Северная Корея и Иран. 23 страны, включая Россию и Китай, воздержались.

    По оценке экспертов, ежегодный официальный оборот глобального рынка вооружений составляет около 85 млрд. долларов, но, по словам экспертов, эта цифра сильно занижена.

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