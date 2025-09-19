Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    ООН: Более миллиона человек стали переселенцами из-за войны в Газе

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 05:36
    ООН: Более миллиона человек стали переселенцами из-за войны в Газе

    Более миллиона человек в секторе Газа были перемещены после того, как в середине марта был нарушен режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

    Как передает Report, об этом сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

    Согласно информации, только в сентябре более 250 тыс. жителей города Газы были вынуждены покинуть свои дома и убежища.

    "Цифры быстро растут: только за последний месяц зафиксировано около 200 000 перемещений из северной части Газы в южную, в том числе 56 000 - с воскресенья. Несмотря на жесткие ограничения, ООН и партнеры делают все возможное, чтобы оказать жизненно важную поддержку жителям пострадавшего анклава", - говорится в сообщении.

    УКГВ отметило, что помощь, получаемая в настоящее время жителями сектора Газа, значительно не соответствует их огромным потребностям. Возможности поддержки голодающих систематически блокируются. Каждую неделю вводятся новые ограничения.

    Израильские власти также отнесли некоторые продукты питания, такие как арахисовое масло, к категории "предметов роскоши", ввоз которых запрещен, в результате чего большое количество уже закупленной гуманитарной помощи застряло за пределами анклава. Гуманитарные перевозки внутри Газы также блокируются, подчеркнули в организации.

    война в Газе вынужденные переселенцы израиле-палестинский конфликт УКГВ
    BMT: Qəzzadakı müharibə səbəbindən bir milyondan çox insan köçkün düşüb

    Последние новости

    06:07

    Мадуро обвинил США в попытке установить марионеточный режим в Венесуэле

    Другие страны
    05:36

    ООН: Более миллиона человек стали переселенцами из-за войны в Газе

    Другие страны
    05:22

    СМИ: Трамп отказался предоставить Тайваню военную помощь на $400 млн

    Другие страны
    04:50

    Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями беспилотников

    Другие страны
    04:13

    В Турции вспыхнули лесные пожары в двух провинциях

    В регионе
    03:45

    Британская разведка будет нанимать агентов в даркнете через собственный портал

    Другие страны
    03:09

    WSJ: Эр-Рияд утратил доверие к Вашингтону и ищет новых партнеров в сфере безопасности

    Другие страны
    02:37

    В США отменили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке

    Другие страны
    02:21

    Госдеп одобрил возможную продажу Польше ракет Javelin на $780 млн

    Другие страны
    Лента новостей