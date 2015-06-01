ООН: Более 6400 человек погибли в результате конфликта на востоке Украины

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Не менее 6417 человек погибли и 15 тыс. 962 получили ранения в результате конфликта на востоке Украины с середины апреля прошлого года и по 30 мая нынешнего.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, эти данные опубликовало в Женеве Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в связи с выходом в свет десятого доклада о положении в области прав и свобод на Украине.

Отмечается, что речь идет о "консервативных оценках, и реальное число погибших и раненых может быть значительно выше".

В документе подчеркивается, что режим прекращения огня соблюдается не полностью. Боевые действия оказали и оказывают "разрушительное воздействие" на жизнь и права пяти миллионов людей, живущих в зоне конфликта, а также более 1,2 млн. внутренне перемещенных лиц.