ООН: более 40 человек могли стать жертвами мощного циклона в Вануату

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Разрушительный тропический циклон "Пэм" обрушился в субботу на тихоокеанское островное государство Вануату.

Официальной информации о возможных жертвах или разрушениях пока не поступало, однако, как говорится в сообщении Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, в результате стихийного бедствия только в одной из провинций страны могли погибнуть 44 человека.

"Официальные данные о погибших или пострадавших отсутствуют. Тем не менее, согласно неподтвержденным сведениям, жертвами (циклона) в провинции Пенама стали 44 человека", - говорится в заявлении УКГВ, которое цитирует австралийская телекомпания SBS.

По данным СМИ, в пятницу циклону была присвоена пятая категория мощности — скорость ветра в эпицентре достигала порядка 250 километров в час. Часть домов жителей Порт-Вилы - столицы Вануату, в которой проживает примерно одна шестая от общего населения страны, - оказались затопленными и разрушенными. Во многих районах люди также испытывают серьезные проблемы с энергоснабжением, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".