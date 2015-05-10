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    ​ООН: Авиаудары по Йемену являются нарушением международного законодательства

    Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла за сутки около 130 авиаударов по Йемену

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ "Авиаудары международной коалиции во главе с Саудовской Аравией являются нарушением международного законодательства".

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель ООН, комментируя обстрел города Саада.

    "Беспорядочная бомбордировка населенных пунктов, с или без предварительного предупреждения, является нарушением международного гуманитарного законодательства", — говорится в заявлении Йоханнеса ван дер Клаува.

    Ранее стало известно, что коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, нанесла около 130 авиаударов по 100 объектам на территории Йемена за сутки.

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