ООН: 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений

2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений за погодой и климатом.

2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений за погодой и климатом.

Как передает Report, об этом заявила в ежегодном докладе о состоянии климата Земли Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

Она подтвердила свой прогноз, сделанный в ноябре текущего года, о том, что 2023 год займет первую строчку в списке самых теплых лет.

"Доклад ВМО подтвердил, что 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений. Средняя температура у поверхности земли на 1,45 градуса Цельсия превысила доиндустриальные базовые значения, - отметили в организации. - Это был самый теплый десятилетний период в истории наблюдений".

Как указывается в докладе, каждый месяц 2023 года с июня по декабрь "был рекордно теплым для соответствующего месяца", при этом рекорды июля, августа и сентября "были побиты с особенно большим отрывом".

"Долгосрочное повышение глобальной температуры вызвано увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере", - заявили в ВМО. Протяженность морского льда в Антарктике была в 2023 году "самой низкой в истории наблюдений: его максимальная площадь в конце зимы была на 1 млн кв. км меньше предыдущего рекордного года".

"Никогда еще мы не были так близки, пусть и на временной основе, к нижнему пределу потепления в 1,5 градуса Цельсия, установленному Парижским соглашением по изменению климата", - заявила генеральный секретарь ВМО Андрея Селесте Сауло. - Сообщество ВМО подает миру красный сигнал тревоги".

"Изменение климата - это не только рост температуры. То, что мы наблюдали в 2023 году - беспрецедентное потепление океана, отступление ледников и потеря антарктического морского льда, - вызывает особое беспокойство", - сказала она.