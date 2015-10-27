​ООН: 120 тысяч сирийцев покинули в октябре свои дома в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 120 тысяч человек покинули свои дома с начала октября из-за боевых действий в сирийских провинциях Алеппо, Хама и Идлиб.

Как передает Report, такие данные привел журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"По меньшей мере 120 тысяч человек стали переселенцами в сирийских провинциях Алеппо, Хама и Идлиб с начала октября из-за продолжающихся боев. Люди в основном перемещались внутри провинций и разместились поблизости от городов и селений, в то время как остальные бежали в лагеря на турецкой границе", - сказал он.