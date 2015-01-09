Олланд выступит с телеобращением к нации после ликвидации террористов

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд в пятницу вечером выступит с новым обращением к нации после ликвидации террористов, подозреваемых в нападении на редакцию Charlie Hebdo, убийстве полицейских и захвате заложников, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Череда терактов и ЧП началась во Франции в среду утром, когда двое злоумышленников ворвались в редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo в 11-м округе Парижа и открыли огонь по находившимся там людям. Погибли 12 человек, в том числе двое полицейских, нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Подозреваемыми в атаке на издание были объявлены двое мужчин в возрасте 32 и 34 лет — братья Саид и Шериф Куаши. В пятницу утром они были локализованы в местечке Даммартен-ан-Гоэль, а около 17.00 (19.00 мск) ликвидированы во время штурма силами спецназа.

Утром в четверг в южном пригороде Парижа Монруж неизвестный из автоматического оружия расстрелял сотрудницу полиции и агента дорожной службы, после чего скрылся с места преступления. Молодая женщина погибла, мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. С учетом происшествий в городе французские власти расценили это как теракт.

В пятницу днем мужчина, вооруженный двумя автоматами Калашникова, ворвался в кошерный супермаркет в районе Венсенских ворот Парижа, открыл стрельбу и захватил не менее пяти человек в заложники. Спецназ начал штурм магазина параллельно с операцией в Даммартен-ан-Гоэль, преступник был ликвидирован на месте. По предварительным данным, захватчиком был 32-летний Амеди Кулибали.