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    Олланд выразил солидарность родственникам пожарного, погибшего в результате несчастного случая

    Я выражаю солидарность родственникам пожарного, погибшего в результате несчастного случая

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Во Франции пожарный погиб в результате ДТП, когда пожарная бригада ехала на вызов

    Как передает Report, об этом сообщает BFM TV.

    По данным телеканала, 53-летний пожарный скончался, трое его коллег пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Сообщается, что пожарный автомобиль перевернулся, однако причина аварии пока не ясна.

    Свои соболезнования в связи с инцидентом выразил президент Франции Франсуа Олланд.

    «Я выражаю солидарность родственникам пожарного, погибшего в результате несчастного случая, в котором также пострадали еще трое его коллег», — написал Олланд.

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