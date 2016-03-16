Олланд: Угроза терактов во Франции остается очень высокой

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд вновь заявил о том, что угроза терактов во Франции остается на очень высоком уровне, сообщает агентство Report со ссылкой на РИА Новости.

"Уровень угрозы остается очень высоким. Об этом свидетельствуют и события в Брюсселе, и задержания в Париже", — сказал Олланд по прибытии на книжный салон в Париже.

Ранее стало известно, что французская полиция задержала в среду в столичном регионе Франции четырех человек — трех мужчин и женщину — которые могли продумывать организацию теракта. Одного из них подозревают в возможной связи с террористической организацией "ИГИЛ".

По словам источников, речи о непосредственной угрозе теракта не идет, однако подозреваемые могли продумывать возможные действия во Франции.