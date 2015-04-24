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    Олланд: Россия и Франция могут играть весомую роль в ряде вопросов

    Нам нужна и роль России, и роль Франции по целому ряду сложных вопросов

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В целом ряде сложных вопросов, таких как Сирия, Иран и Ливия, Россия и Франция могут сыграть существенную роль, заявил президент Франции Франсуа Олланд на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Ереване, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "У нас есть другие сюжеты, по которым мы нуждаемся в России, на которые мы должны смотреть вместе. Нам нужна и роль России, и роль Франции по целому ряду сложных вопросов, таких как Сирия, Иран, Ливия. Мы работаем над этим все, именно поэтому необходимо было встретиться здесь, в Ереване", - сказал Олланд.



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