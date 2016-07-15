Олланд проведет заседание Совбеза Франции в узком составе

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд в субботу вновь проведет заседание Совета безопасности страны в узком составе, чтобы обсудить последствия теракта в Ницце.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пятницу в Елисейском дворце.

Ожидается, что участие во встрече примут премьер-министр Мануэль Вальс, министр обороны Жан-Ив Ле Дриан, глава МВД Бернар Казнев, министр юстиции Жан-Жак Юрвоаз, глава МИД Жан-Марк Эйро, руководство разведки и контрразведки, полиции, жандармерии, военное руководство.