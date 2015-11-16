 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Олланд призвал внести изменения в Конституцию Франции

    Изменения в Конституцию позволят более эффективно реагировать на угрозы международного терроризма, считает президент Франции

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В ходе своего выступления в конгрессе Франции президент страны Франсуа Олланд выдвинул предложение о внесении поправок в Конституцию, которые позволят более эффективно реагировать на угрозы международного терроризма, передает Report со ссылкой на Reuters.

    "Я предлагаю внести поправки в Конституцию Франции", - сказал он.

    Президент призвал сделать это в как можно более сжатые сроки.

    Вечером 13 ноября в Париже произошла серия террористических атак. По последним данным, 129 человек погибли, число пострадавших составляет 352 человека, 99 из них находятся в критическом состоянии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi