Олег Григоров: В Сумской области находятся 100 тыс. вынужденных переселенцев

Глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров сообщил об эвакуации 57 тыс. человек из прифронтовой зоны.

В комментарии восточноевропейскому бюро Report он отметил, что только в августе Россия нанесла 3 тыс. ударов по Украине с применением различных видов вооружения.

По его словам, в результате вражеских обстрелов в августе было разрушено и повреждено 150 жилых домов, жители 213 населенных пунктов Сумской области вынужденно эвакуированы:

"Это 18 прифронтовых общин. Всего из прифронтовых общин эвакуировано 57 тыс. человек. В настоящее время в Сумской области находятся 100 тыс. вынужденных переселенцев и около 50 тыс. беженцев - за пределами региона. В 63 населенных пунктах местные жители больше не проживают".

Григоров поблагодарил волонтеров, общественные организации, международных партнеров, которые совместно с органами власти, общественными организациями, лидерами общин принимают активное участие в обеспечении вынужденных переселенцев необходимым продовольствием, социальной и медицинской помощью.