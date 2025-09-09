ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Олег Григоров: В Сумской области находятся 100 тыс. вынужденных переселенцев

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 11:21
    Олег Григоров: В Сумской области находятся 100 тыс. вынужденных переселенцев

    Глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров сообщил об эвакуации 57 тыс. человек из прифронтовой зоны.

    В комментарии восточноевропейскому бюро Report он отметил, что только в августе Россия нанесла 3 тыс. ударов по Украине с применением различных видов вооружения.

    По его словам, в результате вражеских обстрелов в августе было разрушено и повреждено 150 жилых домов, жители 213 населенных пунктов Сумской области вынужденно эвакуированы:

    "Это 18 прифронтовых общин. Всего из прифронтовых общин эвакуировано 57 тыс. человек. В настоящее время в Сумской области находятся 100 тыс. вынужденных переселенцев и около 50 тыс. беженцев - за пределами региона. В 63 населенных пунктах местные жители больше не проживают".

    Григоров поблагодарил волонтеров, общественные организации, международных партнеров, которые совместно с органами власти, общественными организациями, лидерами общин принимают активное участие в обеспечении вынужденных переселенцев необходимым продовольствием, социальной и медицинской помощью.

    Sumı hərbi administrasiyasının rəhbəri: Ərazidə 100 min məcburi köçkün var

