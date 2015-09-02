Около 60 школьниц госпитализированы в Афганистане из-за отравления

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 60 школьниц госпитализированы с симптомами отравления в районе Инджил провинции Герат на западе Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Пажвак со ссылкой на местные власти.

"Все они, а их где-то 60, были доставлены в больницу", - цитирует агентство представителя местной больницы Мохаммада Рафика Шерзая (Mohammad Rafiq Sherzai). Он отметил, что все поступившие в больницу были в возрасте от 15 до 19 лет. В настоящий момент им оказывается медицинская помощь.

Местная полиция подтвердила случившееся. "Наше расследование показало, что некое ядовитое вещество было принесено в школу учителями или учащимися. Но нам нужно больше времени, чтобы определить этих людей", - заявил представитель полиции Абдул Рауф Ахмади (Abdul Rauf Ahmadi).

Ранее в понедельник в том же районе были госпитализированы 124 девочки после отравления токсичными газами. Большинство из них были выписаны в этот же день.