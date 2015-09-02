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    Около 60 школьниц госпитализированы в Афганистане из-за отравления

    Ядовитое вещество было принесено в школу учителями или учащимися

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 60 школьниц госпитализированы с симптомами отравления в районе Инджил провинции Герат на западе Афганистана.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Пажвак со ссылкой на местные власти.

    "Все они, а их где-то 60, были доставлены в больницу", - цитирует агентство представителя местной больницы Мохаммада Рафика Шерзая (Mohammad Rafiq Sherzai). Он отметил, что все поступившие в больницу были в возрасте от 15 до 19 лет. В настоящий момент им оказывается медицинская помощь.

    Местная полиция подтвердила случившееся. "Наше расследование показало, что некое ядовитое вещество было принесено в школу учителями или учащимися. Но нам нужно больше времени, чтобы определить этих людей", - заявил представитель полиции Абдул Рауф Ахмади (Abdul Rauf Ahmadi).

    Ранее в понедельник в том же районе были госпитализированы 124 девочки после отравления токсичными газами. Большинство из них были выписаны в этот же день.

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