Oколо 250 человек пострадали в ходе массовых столкновений на севере Индии

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Почти 250 человек пострадали в воскресенье в ходе столкновений протестующих с полицией в штате Джамму и Кашмир на севере Индии, где уже почти два месяца продолжаются массовые беспорядки. Как передает Report, oб этом сообщает сайт газеты Tribune.

По информации издания, наиболее ожесточенные стычки произошли в округах Анантнаг и Шопиан, где толпы молодежи принялись забрасывать камнями и полицейские участки, и здания местных властей. Полиция в ответ открыла огонь из пневматических ружей, стреляющих металлическими шариками, которые могут нанести серьезные повреждения.

Более 100 человек доставлены в больницы с тяжелыми травмами.

Накануне в округе Анантнаг в ходе подобных выступлений от прямого попадания шариком в голову скончался подросток.

Это была 74 жертва кашмирских беспорядков за последние два месяца. Воскресные массовые протесты молодежи стали ответом на гибель этого молодого человека.