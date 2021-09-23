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Около 20 стран ЕС предлагают вновь избрать Гебрейесуса на пост главы ВОЗ

Около 20 стран ЕС предлагают вновь избрать Гебрейесуса на пост главы ВОЗ Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус может быть переизбран на второй пятилетний срок
Другие страны
23 сентября 2021 г. 22:15
Около 20 стран ЕС предлагают вновь избрать Гебрейесуса на пост главы ВОЗ
Тедрос Аданом Гебрейесус

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус может быть переизбран на второй пятилетний срок.

Как сообщает Report со ссылкой на AFP, его кандидатуру поддерживают около двадцати европейских стран.

Отмечается, что его кандидатура была выдвинута в четверг незадолго до истечения крайнего срока выдвижения кандидатур. Дедлайн был в 20:00 по бакинскому времени.

Агентство со ссылкой на свои источники указывает, что Т.Гебрейесус, возможно, единственный претендент на этот пост. Имена претендентов не будут официально объявлены до начала ноября.

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