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Около 2,4 тыс. человек погибли в Индии в сезон муссонов в 2019 году

Около 2,4 тыс. человек погибли в Индии в сезон муссонов в 2019 году

По меньшей мере 2391 человек погиб в Индии во время сезона муссонов текущего года, повреждено более 800 тыс. домов. 

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник госминистр внутренних дел страны Нитьянанд Раи в ответ на запрос парламента.

"По информации, полученной от штатов и союзных территорий, погибли 2391 человек и 15 729 голов крупного рогатого скота, повреждены 800 067 домов и пострадали 6,4 млн га посевных площадей из-за наводнений, ливней и оползней", - цитирует телеканал NDTV сообщение министра.

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