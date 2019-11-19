Около 2,4 тыс. человек погибли в Индии в сезон муссонов в 2019 году

По меньшей мере 2391 человек погиб в Индии во время сезона муссонов текущего года, повреждено более 800 тыс. домов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник госминистр внутренних дел страны Нитьянанд Раи в ответ на запрос парламента.

"По информации, полученной от штатов и союзных территорий, погибли 2391 человек и 15 729 голов крупного рогатого скота, повреждены 800 067 домов и пострадали 6,4 млн га посевных площадей из-за наводнений, ливней и оползней", - цитирует телеканал NDTV сообщение министра.