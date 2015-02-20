​Около 1,7 тыс. россиян сражаются в Ираке

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Примерно 1,7 тыс. граждан России воюют на территории Ирака, Report со ссылкой на РИА Новости приводит слова директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова, который в настоящее время находится на саммите по противодействию насильственному экстремизму в Вашингтоне.

Глава ФСБ уточнил, что за 2014 год число россиян на территории конфликта увеличилось вдвое. Всего, по его данным, на стороне "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) воюют 20 тыс. иностранцев из 100 стран.