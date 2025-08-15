О нас

Около 1,6 млн мигрантов покинули территорию США с начала второго срока Трампа

15 августа 2025 г. 07:19

Приблизительно 1,6 млн мигрантов, нелегально проживавших на территории США, покинули территорию страны с начала второго президентского срока действующего главы Белого дома Дональда Трампа.
15 августа 2025 г. 07:19
Около 1,6 млн мигрантов покинули территорию США с начала второго срока Трампа

Приблизительно 1,6 млн мигрантов, нелегально проживавших на территории США, покинули территорию страны с начала второго президентского срока действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в социальной сети X.

"Менее чем за 200 дней Соединенные Штаты покинули 1,6 млн нелегальных иммигрантов. Это колоссально", — написала она.

Ноэм отметила, что это привело к сокращению нагрузки на американские учебные заведения и медицинские учреждения, позволило сохранить за гражданами возможность получать больше рабочих мест, а также ознаменовало собой "более безопасные улицы".

Версия на азербайджанском языке Trampın iqtidara gəlişindən sonra təxminən 1,6 milyon miqrant ABŞ-yi tərk edib

