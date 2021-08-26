Около 1,5 тыс. человек собрались у аэропорта Кабула в надежде на эвакуацию в США

Около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз собрались у аэропорта Кабула в надежде попасть на его территорию и эвакуироваться в Соединенные Штаты, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Территория вокруг столичного аэропорта в Афганистане заполнена людьми, несмотря на призывы посольства США в Кабуле не пытаться самостоятельно попасть в аэропорт без четкого указания со стороны американских властей и немедленно покинуть три КПП воздушной гавани из-за угроз безопасности.
Работа аэропорта замедлена, но в течение дня он начнет функционировать в усиленном режиме.
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил накануне, что, по оценкам Вашингтона, в Афганистане могут оставаться порядка полутора тысяч американцев.