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Около 1,5 тыс. человек собрались у аэропорта Кабула в надежде на эвакуацию в США

Около 1,5 тыс. человек собрались у аэропорта Кабула в надежде на эвакуацию в США Около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз собрались у аэропорта Кабула в надежде попасть на его территорию и эвакуироваться в Соединенные Штаты, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
26 августа 2021 г. 09:16
Около 1,5 тыс. человек собрались у аэропорта Кабула в надежде на эвакуацию в США

Около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз собрались у аэропорта Кабула в надежде попасть на его территорию и эвакуироваться в Соединенные Штаты, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Территория вокруг столичного аэропорта в Афганистане заполнена людьми, несмотря на призывы посольства США в Кабуле не пытаться самостоятельно попасть в аэропорт без четкого указания со стороны американских властей и немедленно покинуть три КПП воздушной гавани из-за угроз безопасности.

Работа аэропорта замедлена, но в течение дня он начнет функционировать в усиленном режиме.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил накануне, что, по оценкам Вашингтона, в Афганистане могут оставаться порядка полутора тысяч американцев.

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