Около 1,5 тыс. человек собрались у аэропорта Кабула в надежде на эвакуацию в США

Около 1,5 тыс. человек собрались у аэропорта Кабула в надежде на эвакуацию в США

Около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз собрались у аэропорта Кабула в надежде попасть на его территорию и эвакуироваться в Соединенные Штаты, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

https://static.report.az/photo/fefcf729-40b8-3200-8ee3-2b0a4c3addfe.jpg https://static.report.az/photo/fefcf729-40b8-3200-8ee3-2b0a4c3addfe.jpg