Офис израильского премьера: Иран выпустил по Израилю 180 ракет

Иран запустил в сторону Израиля около 180 ракет, большая их часть перехвачена.

Иран запустил в сторону Израиля около 180 ракет, большая их часть перехвачена.

Как передает Report, об этом заявил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман в своем телеграм-канале.

"Сегодня вечером Иран выпустил около 180 баллистических ракет по территории Израиля. Подавляющее количество ракет было перехвачено Армией обороны Израиля. На данный момент нет информации о пострадавших", - написал он.

Гендельман подчеркнул, что Израиль готов к любому сценарию как в обороне, так и в нападении.

"Мы нанесем удар по любому, кто действует или планирует нанести нам вред", - предупредил он.

Отметим, что 1 октября Иран осуществил массированную ракетную атаку на Израиль. По данным Белого дома, по целям в Израиле было выпущено около 200 баллистических ракет. В связи с этим Ирак, Иордания и Ливан закрыли свое воздушное пространство.