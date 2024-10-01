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Офис израильского премьера: Иран выпустил по Израилю 180 ракет

Офис израильского премьера: Иран выпустил по Израилю 180 ракет Иран запустил в сторону Израиля около 180 ракет, большая их часть перехвачена.
Другие страны
1 октября 2024 г. 23:41
Офис израильского премьера: Иран выпустил по Израилю 180 ракет

Иран запустил в сторону Израиля около 180 ракет, большая их часть перехвачена.

Как передает Report, об этом заявил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман в своем телеграм-канале.

"Сегодня вечером Иран выпустил около 180 баллистических ракет по территории Израиля. Подавляющее количество ракет было перехвачено Армией обороны Израиля. На данный момент нет информации о пострадавших", - написал он.

Гендельман подчеркнул, что Израиль готов к любому сценарию как в обороне, так и в нападении.

"Мы нанесем удар по любому, кто действует или планирует нанести нам вред", - предупредил он.

Отметим, что 1 октября Иран осуществил массированную ракетную атаку на Израиль. По данным Белого дома, по целям в Израиле было выпущено около 200 баллистических ракет. В связи с этим Ирак, Иордания и Ливан закрыли свое воздушное пространство.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Baş nazirinin Ofisi: İran 180-ə yaxın raket atıb, onların əksəriyyəti dəf edilib

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