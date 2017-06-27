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    Одобрены поправки, позволяющие отстранить от должности нынешнего президента ПАСЕ

    За высказались 154 , против — 30 парламентариев

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/  ПАСЕ  cегодня большинством голосов приняла резолюцию, предлагающую поправки в регламент и позволяющую начать процесс отстранения от должности нынешнего главы ассамблеи Педро Аграмунта. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, "за" высказались 154 парламентария. Против — 30, воздержались 13. Всего в голосовании приняли участие 197 парламентариев.

    Все поправки к документу были сняты авторами в ходе обсуждения.

    Принятая резолюция открывает возможность начала процесса отстранения от власти Аграмунта.

    На сегодняшний день в регламенте ПАСЕ нет положения об отставке избранного лица. Он может уйти только добровольно.

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