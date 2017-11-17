Один из лидеров оппозиции Венесуэлы сбежал в Колумбию

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Один из лидеров венесуэльской оппозиции, бывший мэр Каракаса Антонио Ледесма перешел в пятницу границу и находится сейчас на территории Колумбии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил экс-президент Колумбии Андрес Пастрана.

"Добро пожаловать на свободу, Антонио Ледесма! Это лучшее, что он мог сделать. Ты нам нужен на свободе для защиты свободы, прав человека и демократии, а не заключенным у наркодиктатуры", - написал Пастрана в своем микроблоге в Twitter.

В 2015 году Ледесма был арестован прямо в мэрии Каракаса. Власти обвиняли его в причастности к попытке государственного переворота против президента. До последнего времени он находился под домашним арестом.