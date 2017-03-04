Один из главарей "Аль-Каида" уничтожен в Йемене

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Один из главарей террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Усама Хайдар был уничтожен в результате авиаудара США в Йемене.

Как передает Report, об этом сoобшила телекомпания NBC.

Эту информацию подтвердил один из родственников террориста. Он и еще несколько боевиков находились в автомобиле. Машина была уничтожена в результате налета самолета или беспилотника.

Хайдар участвовал на стороне АКАП в боях против мятежников-хуситов, а также против сил Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.