 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Один из главарей "Аль-Каида" уничтожен в Йемене

    Эту информацию подтвердил один из родственников террориста

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Один из главарей террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Усама Хайдар был уничтожен в результате авиаудара США в Йемене.

    Как передает Report, об этом сoобшила телекомпания NBC.

    Эту информацию подтвердил один из родственников террориста. Он и еще несколько боевиков находились в автомобиле. Машина была уничтожена в результате налета самолета или беспилотника. 

    Хайдар участвовал на стороне АКАП в боях против мятежников-хуситов, а также против сил Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi