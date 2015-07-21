Обвиняемый в коррупции в США сенатор Менендес упрекнул следствие в нарушении правил

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Роберт Менендес - сенатор-демократ от штата Нью-Джерси, против которого заведено дело в связи с подозрениями в коррупции, обвинил следственные органы в нарушении инструкций, в частности, в предоставлении суду некорректных данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

В апреле этого года Менендесу были предъявлены обвинения в том, что он использовал служебное положение, стараясь помочь своему другу, офтальмологу из Флориды Саломону Мелджену. Расследование в отношении политика продолжалось около двух лет. Сам сенатор ранее признал, что несколько раз летал в Доминиканскую Республику на личном самолете Мелджена, не оплатив соответствующие услуги. Однако, по его утверждению, в 2013 году он перечислил за это почти 60 тыс. долларов.

В поданных в суд адвокатами Менендеса документах говорится, что сторона обвинения опиралась на ложные сведения, предоставленные агентом Федерального бюро расследований (ФБР). В минюсте полагают, что сенатор пытался отстоять определенные интересы своего товарища на встречах с занимавшей тогда пост главы министерства здравоохранения и социальных служб США Кэтлин Сибелиус и старшим должностными лицом, отвечающим за программу помощи престарелым, Мэрилин Тавеннер. По словам сотрудника ФБР, оба раза речь шла о Мелджене.

Однако, адвокаты законодателя намерены обратить внимание суда на то, что, согласно выдержкам из бесед агента бюро с этими чиновниками, те не смогли подтвердить, упоминался ли друг Менендеса в ходе их разговоров. В частности, Сибелиус заявила, что "не может припомнить, чего конкретно хотел Менендес".

До января текущего года 61-летний сенатор-демократ занимал пост председателя комитета по иностранным делам в сенате Конгресса США. В этой должности он неоднократно выступал за ужесточение санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. В частности, в декабре минувшего года Менендес стал одним из авторов законопроекта, который, помимо усиления санкционного давления на РФ, предполагал расширение американской военной помощи Киеву. В марте прошлого года политик был включен российским МИД в санкционный список граждан США, которым закрывается въезд в Российскую Федерацию на основе взаимности в связи с американскими санкциями по Украине и Крыму.