О нас
Report Georgia
Аудио новости

Школьникам предъявили обвинения по делу об убийстве учителя во Франции

Школьникам предъявили обвинения по делу об убийстве учителя во Франции Общей сложности обвиняемыми по этому делу проходят десять человек
Другие страны
26 ноября 2020 г. 14:27
Школьникам предъявили обвинения по делу об убийстве учителя во Франции
0 : 00
0 : 00

Четырем школьникам предъявлены обвинения в рамках дела о жестоком убийстве учителя истории Самюэля Пати, которое произошло в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFMTV.
Трое несовершеннолетних обвиняются в "пособничестве" в убийстве преподавателя.

Нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, произошло близ Парижа 16 октября. Напавший обезглавил преподавателя около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransada müəllimin qətli ilə bağlı yeniyetmələr ittiham olunur

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа
Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа
26 ноября 2020 г. 12:45
Азербайджан намерен экспортировать медмаски
Азербайджан намерен экспортировать медмаски
24 ноября 2020 г. 14:45
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
24 ноября 2020 г. 14:27
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
24 ноября 2020 г. 11:03
Воспоминания про поэта Мирошниченко: от палиндромов до многолетнего перевода Мамеда Араза
Воспоминания про поэта Мирошниченко: от палиндромов до многолетнего перевода Мамеда Араза
24 ноября 2020 г. 10:25
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
23 ноября 2020 г. 17:55
Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель
Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель
23 ноября 2020 г. 12:31
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
23 ноября 2020 г. 10:32
Доказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана
ФотоДоказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана
21 ноября 2020 г. 14:38
Азеристиликтеджхизат имеет долг в 18 млн манатов
"Азеристиликтеджхизат" имеет долг в 18 млн манатов
18 ноября 2020 г. 17:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi