Школьникам предъявили обвинения по делу об убийстве учителя во Франции

Общей сложности обвиняемыми по этому делу проходят десять человек

Четырем школьникам предъявлены обвинения в рамках дела о жестоком убийстве учителя истории Самюэля Пати, которое произошло в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Трое несовершеннолетних обвиняются в "пособничестве" в убийстве преподавателя.

Нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, произошло близ Парижа 16 октября. Напавший обезглавил преподавателя около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.