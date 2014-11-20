ОБСЕ: за время конфликта на востоке Украины погибли более 4 тысяч человек

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ За время конфликта на востоке Украины погибло более 4 тыс. человек, десятки тысяч человек ранены. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявила на заседании Постоянного совета ОБСЕ спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Хайди Тальявини.

"Погибло более 4 тыс. человек, 10 тыс. - получили ранения, сотни тысяч были вынуждены покинуть регион", - сказала она.

По мнению представителя ОБСЕ, "перспективы урегулирования все еще туманны". "Кризис остается очень опасным не только с точки зрения стабильности региона, но, если мы не будем относиться к нему с высочайшей серьезностью, и для Европы", - предупреждает она.