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    Обрушилась трибуна в цирке в Колумбии, ранения получили около 40 человек - ВИДЕО

    Инцидент произошел в муниципалитете Кальдас на северо-западе страны

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 39 человек пострадали в результате обрушения трибуны в цирке в Колумбии, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Инцидент произошел в муниципалитете Кальдас на северо-западе страны.

    "39 пострадавших человек прибыли в больницу San Vicente de Paul для лечения", — сообщили в администрации Кальдаса.

    По словам заместителя директора больницы, только одному 62-летнему мужчине потребуется серьезная медицинская помощь из-за травмы брюшной полости.

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