Обнародованы результаты анализов Петра Порошенко

Экспресс-тест анализов действующего президента Украины Петра Порошенко показал отсутствие каких-либо психоактивных веществ, передает Report со ссылкой на "112 Украина".

Как заявил главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Яровой, по результатам быстрого теста материалов ни одного психоактивного вещества обнаружено не было.

Отмечается, что более детальный анализ проведут в течение ближайших часов.

Сегодня утром П.Порошенко прибыл в медпункт стадиона "Олимпийский", где сдал анализ крови на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов в Киеве с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.